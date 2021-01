O término da relação amorosa entre a atriz Duda Reis e o cantor Nego do Borel ganhou novos capítulos nas redes sociais. O fim do noivado do casal aconteceu em dezembro do ano passado. Na ocasião, ambos disseram que o rompimento teria sido de forma amigável.



Porém, após um áudio vazado nessa terça-feira (12), onde a influenciadora Lisa Barcelos dá detalhes de uma relação sexual que teve com o cantor, a atriz comentou sobre o caso em uma página do Instagram. Chorando, ela revelou que o relacionamento era abusivo, que era agredida fisicamente, verbalmente e sofria ameaças e manipulações do cantor.

Áudio vazado e início da polêmica

O áudio que veio a público foi divulgado pela jornalista Fábia Oliveira do jornal O Dia. Nele, a youtuber Lisa Barcelos descreve como foi o seu encontro com o cantor.

"Ele começou a me puxar lá pro quarto, aí eu falei que não, mas acabou que, no final, eu fui pro quarto dele. A gente começou a se pegar muito, eu tirei a roupa e ele também. Aí, não achamos a camisinha. Tava com um fogo e, aí, falou 'vamos sem camisinha mesmo, mas do jeito que eu tô, eu vou te fazer um filho, porque eu tô com muito tesão'", conta Lisa na mensagem enviada pelo Whatsapp a uma amiga chamada Érica.

Logo após a divulgação do áudio, Duda Reis alfinetou a morena e o funkeiro em uma página de fofoca do Instagram. "Já já os alecrins dourados aparecem chorando nos stories e negando o inegável de novo”.

Comentários da atriz em uma página do Instagram

Vale lembrar que o caso foi vazado na época ainda sem o áudio, mas Nego e Lisa negaram a veracidade do mesmo dizendo que era apenas uma "trollagem". Além disso, a influenciadora era amiga de Duda na época e, inclusive, frequentava a casa da atriz.

Agressões físicas, verbais, ameaça e manipulação

Após a repercussão da suposta traição, e aparecer em prantos nos stories do Instagram ao descobrir mais episódios de infidelidade, a ruiva revelou que sofreu agressões físicas, verbais e ameaças durante o relacionamento com Nego. "Eu apanhava, e depois recebia amor. Então eu tinha medo. Eu fiquei três anos achando que amor era você apanhar, e depois receber um beijo", iniciou Duda no seu desabafo

"Já tiveram episódios que ele me empurrou e um, inclusive, ele vai lembrar muito bem. Teve um episódio que ele me empurrou tão forte que eu caí em cima de várias cadeiras e me machuquei. E um amigo dele, que é uma figura pública, e eu só não vou citar porque não tem necessidade, entrou no meio para apartar a briga. Isso vai fazer parte de uma das agressões do B.O. que eu estou abrindo contra ele", acrescentou.

"Eu era muito manipulada, tinha muito medo, ele me ameaçava, dizia que eu brigava com cachorro grande, dizia que ia mandar matar minha família", revelou a ruiva ao falar sobre as ameaças que supostamente sofreu pelo cantor.

Além disso, a atriz revelou que tinha ligações de celular gravadas, que era filmada sob pressão e que Nego do Borel a acompanhava em suas sessões de terapia, a inibindo de falar com a profissional. "Diz ele que gravou várias conversas minhas com amigas. Começando por aí, não podia nem ligar porque eu era gravada. E era espionada, ainda mais quando tinha sessão de terapia. Eu não podia ter, mas não vou expor, pois minha terapeuta é uma pessoa incrível. Ela ficava angustiada, porque eu não podia conversar, porque ele ficava na minha frente", contou.

Lisa Barcelos

Em entrevista ao jornalista Léo Dias, a Youtuber de 18 anos admitiu nesta terça-feira (12) que teve um caso com Nego do Borel enquanto ele namorava Duda Reis.

“O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas, nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, uma vez que se tratava de uma conversa privada, como pessoa pública assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso. Na época, eu não podia falar nada”, disse ela à coluna.

Apesar disso, a youtuber disse estar arrependida. “Eu me arrependo do que aconteceu. Agi no impulso. Mas não errei sozinha. Só que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco”, desabafou.

Nego do Borel

Desde o início de toda a repercussão do caso nessa terça-feira (12), o funkeiro permaneceu em silêncio, publicando até uma foto no Instagram e ignorando todo o ocorrido. Mas, nesta quarta-feira (13), finalmente ele quebrou o silêncio e postou um texto no stories do Instagram confirmando que realmente traiu a atriz, e dizendo que está vivendo um dos piores dias da vida.

"Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo antes de vir me pronunciar em respeito ao meu público. Sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho", declarou o artista.

O cantor ainda disse que fez descobertas mas que não vai expor a atriz. "Também tenho o meu lado da história e também vi e descobri muitas coisas, que, ao contrário do que vem sendo feito por ela, não gostaria de expor, para não comprometer a integridade dela como mulher", disse.

Nego do Borel ainda disse que vai provar sua inocência sobre as notícias falsas que estão sendo publicadas sobre o mesmo. Confira:

Pronunciamento do artista após polêmica com Duda Reis e Lisa Barcelos

*Estagiária do Hoje em Dia, sob supervisão do Editor Mateus Rabelo

