Fausto Silva, o 'Faustão', tem data marcada para deixar a Rede Globo. Após 32 anos apresentando o 'Domingão', ele deve sair da emissora no fim de 2021, segundo o amigo pessoal e colunista do R7 Flávio Ricco.

Conforme Ricco, já existe um acordo entre Fausto e a Globo. O apresentador fica no programa até o fim do seu contrato, em dezembro. Após isso, não haverá renovação. A continuação da atração aos domingos, com outra pessoa no comando, depende de estudos que serão realizados.

Fausto Silva durante o 'Domingão do Faustão'

O colunista ainda afirma que Ricardo Waddington, diretor de Entretenimento da Globo, ofereceu a Faustão um programa nas noites de quinta-feira, a partir de uma nova ideia que, juntos, pudessem desenvolver. Mas o mesmo teria recusado a oferta, informando que irá conversar com o mercado.

O Hoje em Dia entrou em contato com a TV Globo, mas ainda não houve retorno.

Estreia

O Domingão do Faustão estreou em 26 de março de 1989, e é um dos programas mais antigos da emissora.A atração já recebeu grandes nomes nacionais e internacionais da música, entrevistas, desafios com famosos, videocassetadas, dentre outros conteúdos.

(*) Estagiária, sob supervisão do Editor Renato Fonseca

Leia mais:

Monica Trigo busca unificação das políticas audiovisuais em Minas Gerais

Caminhadas pelo interior de Minas são o ponto de partida de exposição na Casa Fiat

Mostra de Tiradentes começa nesta sexta com 114 filmes nacionais e em formato digital