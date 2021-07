A apresentadora Ana Maria Braga testou positivo para Covid-19. A informação foi divulgada no programa “Mais Você” desta segunda-feira (5) pelo jornalista Fabricio Battaglini, que a substituiu na atração.

"Vocês devem estar estranhando, perguntando: cadê a Ana? Hoje cedo, quando ela foi fazer o teste de Covid, deu positivo. Ela está bem, os sintomas são leves. Ela está com dor de garganta e um pouco cansada. Tá no hospital, inclusive. Mas o importante é saber que a Ana está bem", explicou Fabrício.

Fabrício Battaglini abrindo o #MaisVocê de hoje. @anamariabraga testou positivo para Covid-19, mas ela está bem e com sintomas leves. Mais informações daqui a pouco no programa. pic.twitter.com/9Oyla7IYGE — TV Globo em 🏠 (@tvglobo) July 5, 2021

Minutos depois, o jornalista conversou ao vivo com a apresentadora, direto do hospital. "Está tudo ótimo, na verdade, dentro do possível. Eu estava achando que era uma gripinha. Estava mais ou menos assim desde quinta-feira. A gente não espera. Eu nunca penso no pior. Pra mim está tudo ótimo", contou Ana.

Nas redes sociais, a apresentadora deixou mensagens para os fãs.

(*) Especial para o Hoje em Dia

