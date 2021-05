O ator escocês Kevin Guhrie, de 33 anos, mais conhecido por seu trabalho na franquia Animais Fantásticos, onde interpretou o Senhor Abernathy, foi condenado por agredir sexualmente uma mulher de 29 anos em 2007, na cidade de Glasgow. Conforme agências internacionais de notícias, o ator negou as acusações e disse que “só ajudou” a mulher depois que ela adoeceu.

No entanto, o júri foi informado de que o DNA dele foi encontrado dentro de uma peça íntima da vítima. O julgamento durou quatro dias e além da condenação de três anos, ele foi inscrito no registro de criminosos sexuais.

Kevin Guthrie em 'Animais Fantásticos'

Entenda

O crime ocorreu no apartamento do também ator Scott Reid, no dia 30 de setembro de 2007. A mulher, de 29 anos, deveria se encontrar com os atores em um bar, mas Scott recebeu a ligação do taxista que a levava de que era para buscá-la, pois ela parecia doente, e assim foram ao encontro da jovem.

Segundo o inquérito, relatado pelas agências de notícias, Scott ficou responsável por ligar para o serviço médico enquanto Kevin ajudava a mulher a retornar para o seu apartamento em Kelvindale, distrito de Glasgow. Ao júri, ela contou que se lembra de ver seu top sendo levantado e de ter sido apalpada e assediada na sala do apartamento. Os ataques só pararam quando Reid retornou para o cômodo.

Carreira

Guthrie também estrelou os filmes Fantastic Beasts e a série The English Game da Netflix. Ele também teve um papel principal no drama musical de 2013 Sunshine on Leith.

