A atriz Mabel Calzolari, de 21 anos, morreu nesta terça-feira (22). Ela lutava contra a aracnoidite torácica, uma doença rara na medula e teve morte cerebral depois de sofrer paradas respiratória e cardíaca, conforme comunicou a também atriz Monique Curi - que ajudava a família no tratamento da jovem - no Instagram.

"Na sexta-feira (18), ela teve uma parada respiratória e precisou ser entubada. De lá para cá, agravou bastante a situação dela, porque teve parada respiratória e depois uma parada cardíaca de 12 minutos. Ela estava entubada, começou a não responder mais estímulos. Nesta terça-feira (22) verificaram um inchaço grande no cérebro dela. Provavelmente já estava ocorrendo a morte cerebral. Porque, quando acontece inchaço muito grande no cérebro, o sangue não chega. Aí eles pediram até hoje para dar uma resposta."

Na publicação, Monique informou que a sedação foi retirada e os médicos realizaram todos os exames que possíveis. "Confirmaram a morte cerebral. De acordo com a lei, é dado o óbito", lamentou.

Mabel foi diagnosticada com aracnoidite torácica, doença rara que provoca inchaço na medula e causa dor crônica, em 2019, poucos meses depois de dar à luz ao seu filho Nicolas. Ela estava internada em um hospital do Rio de Janeiro e passou por nove cirurgias na coluna.

Mabel ficou conhecida após integrar o elenco da novela ‘Orgulho e Paixão’, em 2018, na Globo. No início do ano, diversos famosos se uniram para ajudá-la nos custos dos procedimentos com as cirurgias. Ela deixa seu filho Nicolas, de 1 ano e 11 meses, da relação que teve com o ator João Fernandes.

Homenagens

O ator João Fernandes, pai de Nicolas, e ex da atriz, reuniu registros com Mabel e destacou como ela era forte: " [...] Forte e guerreira. [...] Sempre enxerguei suas fraquezas, seus medos, mas ninguém nunca lutou tão bem contra eles quanto você. Você nunca chegou a ter a real noção do tamanho da sua grandeza e força...", publicou.

Na postagem, famosos deixaram seus sentimentos e homenagens. A atriz Larissa Manoela escreveu "Força, João! Ela é uma grande estrela".A atriz Heloísa Persissé também deixou palavras de conforto para o ator: "Força, meu querido". Maisa Silva escreveu: "Meus sentimentos, João". "Que Deus conforme o coração de vocês", desejou a influencer Jade Seba.

A mãe de Mabel Calzolari também se despediu da filha com texto emocionante: “Minha filha amada, venho aqui nas suas redes sociais me despedir de você, com uma foto que expressa muito bem quem você é. Seu sorriso, sua beleza, sua força, sua energia, seu carisma, todo seu amor estão ai. E não vão embora nunca”, diz um trecho da postagem

(*) Especial para o Hoje em Dia

