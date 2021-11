O cantor e compositor Caetano Veloso foi premiado na categoria 'Gravação do ano' da 22° edição do Grammy Latino na noite desta quinta-feira (18). A premiação foi transmitida da Arena Ultra Michelob, no hotel Mandalay Bay, em Las Vegas (EUA).



A música vencedora do título foi a 'Talvez', interpretada por Caetano, e de autoria de seu filho, Tom Veloso, e do compositor Cezar Mendez.

Caetano ainda publicou em seu instagram um vídeo nesta sexta-feira agradecendo, em espanhol, a conquista que é mais um marco para a sua carreira.







"Eu queria dizer obrigado, Grammy Latino, porque estou muito feliz que a canção de meu filho, Tom, que eu gravei com ele — escrita com meu amigo, de minha cidade, Cezar Mendes — ter ganhado como melhor gravação do ano no Grammy Latino. Me deixa muito feliz por Tom, por Cezinha e por mim mesmo".



