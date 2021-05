O ator Caio Castro e a finalista do BBB 20, Rafa Kalimann, foram criticados nas redes sociais após compartilharem um vídeo, na noite deste domingo (30), em que um pastor diz ser contra relacionamentos homoafetivos.

Após a polêmica gerada, a ex-BBB apagou o conteúdo e pediu desculpas.

No vídeo, durante o quadro “Elas Querem Saber”, do programa Raul Gil de 2017, o pastor é perguntado se é a favor do casamento gay e responde: "Não, eu não sou a favor do relacionamento. Mas eu respeito".

Rafa Kalimann sendo Rafa Kalimann.



Me choca? Não. Agora sinto lhe informar que se você não vê problema neste post dela, o problema está em você.

pic.twitter.com/IITS3Sgh1L — Mimada pela Gavassi (@SoloParaTiManu) May 31, 2021

“Se me perguntar se eu acho certo, eu não acho”, continuou Duarte no programa, que também contava com a participação de Thammy Miranda.

Após ser duramente criticada, Rafa Kalimann apagou a postagem e publicou um pedido de desculpas no Twitter, no qual disse que seu intuito "era repassar aquilo para aqueles que tratam mal os LGBTs por conta da religião, para de uma vez por todas isso parar".

Oi tt. Quis vir aqui me desculpar por um vídeo que compartilhei no stories. Meu intuito era repassar aquilo para aqueles que tratam mal os lgbt's por conta de religião, pra de uma vez por todas isso para (..) pic.twitter.com/MS9FPn8uIV — Rafa Kalimann ✨🔑 (@rafakalimann_) May 31, 2021

Já na manhã desta segunda-feira (31), o ator Caio Castro, que não apagou a publicação, se manifestou pelos stories. "Sobre qualquer ideia de relação homoafetiva: eu sou a favor, sim! Sou a favor do amor entre as pessoas", começou Castro. "Mas existem pessoas que não são, pessoas que têm convicções e costumes diferentes. Não precisamos nem devemos aceitar, mas precisamos respeitar", escreveu o global.

Além da Rafa Kalimann, Caio Castro também publicou o mesmo e péssimo vídeo... O do ator inclusive ainda se encontra nos Stories. pic.twitter.com/DAwzNeKz7s — Pedro Hosken (@pedrohosken) May 31, 2021

"Eu sou contra ele (o pastor do vídeo) ser contra (a união homoafetiva), mas eu respeito a opinião dele. Tudo começa no respeito", encerrou Caio.

Manifestação de Caio Castro

