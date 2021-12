O cantor sertanejo Maurílio, da dupla com Luiza, está internado em estado grave no hospital Jardim América, em Goiânia. A assessoria de imprensa do artista não divulgou a causa da internação.

O boletim médico, divulgado nesta quarta-feira (15) pela unidade de saúde, afirma que o cantor respira com ajuda de aparelhos.

“O paciente em leito de UTI desta unidade (está) apresentando quadro grave, em ventilação mecânica, tendo todos suportes intensivos, sem previsão de alta hospitalar”, diz o texto.

Luiza, parceira do artista, pediu orações nas redes sociais e informou o cancelamento das próximas apresentações da dupla. “Por favor, orem. Só isso que eu peço com toda humildade do mundo. 5 minutos, dediquem uma oração ao Maurilio, por favor", escreveu em publicação.

Antes de dar entrada no hospital, ele participou de uma gravação de um DVD da dupla sertaneja Zé Felipe e Miguel na noite dessa terça-feira (14), que leva o título de "Não é o fim do mundo".

Corrente de orações

No Twitter, famosos pediram oração para o artista. Confira algumas publicações:

Força Maurílio! Estamos torcendo pra você se recuperar o quanto antes e voltar aos palcos @luizaemaurilio — Matheus & Kauan (@matheusekauan) December 15, 2021

Turma, venho aqui pedir a oração de vcs pelo Maurilio.. mandem energia positiva 🙏🏼🙏🏼 — Murilo Huff (@murilohuff) December 15, 2021

Bom dia galera ! Vim pedir as orações de vcs pro Maurilio… guri bom demais, orando aqui pra ficar tudo bemmm! — Gustavo Mioto (@GustavoPMioto) December 15, 2021

Dupla

Luíza e Maurílio são conhecidos por músicas como "S de Saudade", lançada em 2019, "Pode Sumir" e "Modo Avião". A dupla já gravou ao lado de Alcione e Marília Mendonça.

