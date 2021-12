De ‘chifre de presente de natal’ até a mudança de sobrenome, podemos dizer que o Natal deste ano foi agitado no mundo das celebridades.

O Hoje em Dia traz um resumo dos principais ‘babados’ que rolaram nas celebrações natalinas dos famosos. Confira:

Chifre de Natal

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, ganhou um ‘presente de Natal’ que ninguém que mantém um relacionamento quer ganhar. A artista usou as redes sociais na véspera da festividade para informar que o namoro com o também cantor, Fernando Zor, chegou mais uma vez ao fim depois de vídeos em que ele dança e conversa com outra mulher começaram a circular nas redes sociais.

"Boa noite para você que ganhou dois pares de chifre no Natal", escreveu Maiara nos stories.

Maiara em stories do Instagram

"Querido papai Noel, esse ano as coisas não foram fáceis, mas ano que vem dá uma melhorada! Me manda um homem descente que eu tô preparada pra receber!!! É só isso o que eu espero do ano que vem!", disse em seguida.

Maiara e Fernando começaram a namorar em 2018, mas o relacionamento foi marcado por diversas idas e vindas.

Mudança de sobrenome

A musa fitness conhecida como Gabriela Pugliesi levou a sério o ditado que o Natal é ‘tempo de renovação’. A influenciadora aproveitou a data para renovar sua identidade e retirar o sobrenome ‘Pugliesi’, adquirido no primeiro casamento com o personal trainer Thiago Pugliesi.

"Trocar de nome no Instagram pode ser uma bobagem para muita gente, mas para mim representa muita coisa. Principalmente para eu sempre lembrar que tudo que fiz foi sozinha. Desde sempre, errando ou acertando”, explicou nos stories da conta.

Vestido de R$ 60 mil

A cantora Anitta elevou o "se arrumar para ficar na sala de casa" no Natal a outro patamar. A artista usou um vestido que custa nada menos que R$ 60 mil para comemorar a data com a família.

O valor da peça foi divulgado pelo fã clube @styleofanitta, que desde 2018 publica na internet as informações sobre as peças usadas pela artista.

A própria cantora postou a publicação nos stories. "Eu fico impressionada com esse instagram que acha todos meus looks", escreveu a artista.

