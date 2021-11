Ao acender uma vela para a cantora Marília Mendonça e as outras quatro vítimas da queda do avião em Minas Gerais na última sexta-feira (5), Dany Bananinha, assistente de palco do apresentador Luciano Huck, causou um princípio de incêndio no apartamento onde mora.

Apesar do susto, a situação foi controlada. O teto do imóvel, no entanto, ficou chamuscado.

"Se eu não estivesse em casa, poderia ter pegado fogo no meu apartamento. Estou chocada. A vela estava protegida, ouvi estalos, e o fogo estava muito alto. Fiquei totalmente sem ação pensando em como fazer. Que loucura", contou Danny Bananinha.

A assistente de palco mostrou as fotos do princípio de incêndio e se defendeu dizendo que a vela estava em um lugar alto, em um suporte específico.

Ela completou dizendo que agora irá usar outro tipo de material, para ter mais segurança na hora de prestar as orações. "Acabei de comprar uma vela eletrônica. Meu anjo da guarda vai continuar me protegendo. Não corro perigo, e minha fé nunca vai se abalar", finalizou.

Principio de incêndio no apartamento da artista

