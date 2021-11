A advogada Deolane Bezerra, viúva do MC Kevin, morto após cair do 5º andar de um prédio em meio deste ano, está sendo acusada de agredir a modelo Bianca Domingues.

Na ocasião da morte de Kevin, Bianca teria acompanhado o cantor em um programa sexual, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), onde o acidente aconteceu. A modelo denúnciou Deolane na última quinta-feira (11), na delegacia na Zona Oeste do estado, e relatou à polícia que teria sido agredida pela advogada, dentro de uma delegacia, no dia seguinte da morte do MC.

Segundo a polícia, ela “sentiu uma pancada do lado direito, praticada por Deolane, e possui foto da lesão que a mostra com os olhos roxos".

A modelo também diz que recebeu diversas ameaças por meio das redes sociais, uma delas de agressão física no Instagram, em 27 de outubro. Em vista das acusações, o delegado assistente da 16ª DP da Barra da Tijuca, Eduardo Mirada, irá convocar Deolane para prestar depoimento. "Vamos chamar a Deolane para que ela se defenda. Ela pode vir à delegacia ou apresentar a defesa através de advogado. Para, só então, encaminhar ao Juizado Especial Criminal“, pontuou.



