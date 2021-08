A quinta-feira (12) começou com uma grande perda para a dramaturgia brasileira. Internado em São Paulo por conta de um quadro grave da Covid-19, o ator Tarcísio Meira acabou não resistindo à doença e faleceu aos 85 anos, em São Paulo.

Nascido em 5 de outubro de 1935 na capital paulista, ele somava mais de 60 trabalhos na televisão e integrou grandes produções nacionais como a novela 'Irmãos Coragem' (1970), na qual se consagrou como galã nacional.

Tarcísio se consagrou como 'galã nacional' em 'Irmãos Coragem'

A carreira dele começou em 1959, na obra de teleteatro 'Noites Brancas', da TV Tupi. Após, em 1963, atuou ao lado de Glória Menezes - já sua esposa na época -, na primeira telenovela diária do país, a "2-5499 Ocupado", da TV Excelsior.

Em 1967, estreou na TV Globo, onde ficou por 50 anos até ter o contrato encerrado no ano passado. Na emissora, além do papel do João, o mais velho dos 'Irmãos Coragem', protagonizou personagens marcantes como o Araponga da novela de mesmo nome (1990), o fazendeiro Berdinazzi, em 'o Rei do Gado' (1996), o Coronel João Possidônio na novela o Beijo do Vampiro (2002) e, curiosamente, uma árvore, em 'Saramandaia', de 2013.

Tarcísio em 'O Beijo do Vampiro'

Os trabalhos mais recentes de Tarcísio Meira incluem a obra 'A Favorita' (2008), na qual contracenou com a esposa e 'Insensato Coração' (2011), em que atuou como o poderoso Teodoro Amaral. Em 2016, esteve em 'A Lei do Amor', como Fausto Leitão, e fez uma participação em ‘Velho Chico’, como o Coronel Jacinto, todas na Globo.

Tarcísio em 'O Rei do Gado'

Seu último papel foi o de Lorde Williamson na trama de Orgulho & Paixão (2018), mas ele foi afastado das gravações por uma infecção pulmonar.

Tarcísio em 'Orgulho e Paixão'

Relembre participações do ator em algumas novelas:

Irmãos Coragem (1970)

O Beijo do Vampíro (2002)

A Favorita (2008)

Orgulho & Paixão (2008)

O Beijo no Asfalto (1981)

(*) Especial para o Hoje em Dia

Leia mais:

Ator Tarcísio Meira morre, aos 85 anos, vítima da Covid