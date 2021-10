A madrugada do primeiro dia do mês começou agitada nas redes sociais. O ator, cantor e ex-BBB Lucas Penteado abriu uma live no Instagram no começo desta sexta-feira (1º) ao flagrar uma suposta traição entre a noiva, Júlia, e um segurança do prédio onde alugam um apartamento.

Nas filmagens, o artista aparece no elevador com a, até então, noiva e o segurança. "Que feio, hein? E você não tem nada a ver com isso, não precisa ficar com vergonha, não, tá ligado? Errado mesmo de verdade é quem tinha a relação, certo?", disse Lucas ao segurança. Cerca de 4 mil pessoas acompanharam a transmissão no momento.

Lucas Penteado flagrou a noiva dele o traindo com o segurança e fez uma live. Genteeeeeeeee!!!!



pic.twitter.com/pHVttikDQ8 — DANTAS (@Dantinhas) October 1, 2021

Em seguida, o ex-brother sai do elevador e tira satisfação com o porteiro do prédio para saber quem estava em seu apartamento. "Por que que o cara que falou que era para eu confiar fez um bagulho desse comigo?", questionou.

O ator também questionou sobre declarações de amor que ele fez para ela em programas que participou após desistir do 'BBB 21' da TV Globo. "E a senhora? Como a senhora vai fazer para explicar para todo mundo? Depois que eu fui no Altas Horas e em várias outras entrevistas falar que eu te amava?", indagou.

Penteado ainda pede para Júlia sair do local pela portaria principal, enquanto ela pedia para que ele parasse de filmar.

A live ficou um pouco confusa, e até Gil do Vigor, companheiro de reality show, entrou na polêmica querendo saber o que estava acontecendo. "Gente, o que houve?", escreveu nos comentários da transmissão.

Até o @GilDoVigor é fofoqueiro a saber o que se passa na live do Lucas Penteado... 👀 pic.twitter.com/VYZ6rodjfX — 🤍 (@angelotsb18) October 1, 2021

O ex-BBB ainda não se pronunciou sobre o assunto. Já Júlia informou pelo Instagram que se manifestará em breve.

Leia mais:

Justiça remove pai de Britney Spears da tutela da cantora