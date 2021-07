Pamella Gomes de Holanda, ex-companheira de Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, compartilhou em seus stories do Instagram, no domingo (11), uma série de vídeos em que aparece sendo agredida com tapas, socos e chutes desferidos pelo músico.

No dia 3 de julho, Pamella foi à polícia e registrou um boletim de ocorrência. No dia seguinte, o Ministério Público solicitou uma medida protetiva para a mulher e a filha, que foi concedido pelo Tribunal de Justiça do Ceará.

Em resposta, também no Instagram, o DJ compartilhou vídeos com a ex-mulher tentando agredi-lo e um boletim de ocorrência feito em março. À polícia, ele disse ter discutido com a ex e que estava “constrangido” e “com medo do comportamento desequilibrado” de Pamella.

No post, Ivis confessou as agressões, mas disse que chegou a passar por chantagens e até ameaça de morte com a filha.

“Não estou aqui para justificar nada. Estou aqui para mostrar que não aguento mais isso. Muitas pessoas vão me julgar, mas eu não suportava mais isso, eu recebi chantagens, ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei”, disse o DJ.

Afastamento

Xand Avião usou suas redes sociais para anunciar que DJ Ivis não faz mais parte da Vybbe, sua produtora.

“Não admito, nem compactuo com nenhum tipo de violência, ainda mais com uma mulher. Nada explica, não tem explicação”, afirmou o cantor. “Como todo mundo sabe o DJ faz parte da Vybbe, infelizmente, não tem como continuar com ele na nossa empresa”, continua.

Ivis é produtor de Xand Avião desde a época do Aviões do Forró e, neste ano, se lançou como artista, tendo sucesso nacional com músicas como “Volta Bebê, Volta Neném” e “Esquema Preferido”.

Leia o comunicado da empresa na íntegra:

Repercussão

Wesley Safadão, Juliette, Marília Mendonça, Pocah, MC Rebecca, Valesca, Ricod Dalasam e vários outros famosos repercutiram o caso nas redes sociais:

Por nenhuma mulher a mais silenciada, a violência não deve e nem pode nos calar. Não existe justificativa. Todo o meu apoio à Pamella e repúdio às cenas e atos de horror do Dj Ivis. Violência contra mulher é crime. — Juliette (@juliette) July 12, 2021

DJ IVIS VOCÊ NÃO É VÍTIMA VOCÊ É UM COVARDE! não adianta ficar tentando justificar a agressão a sua mulher. Está gravado! — POCAH (@Pocah) July 11, 2021

dj ivis, não existem justificativas ou argumentos que diminuam as provas e a existência do crime cometido. é inaceitável, intragável e brutal. que seja exposto e protestado até que alguém que cometa tais atos não tenha nem sequer oportunidade de tentar se justificar… — marilia mendonça (@MariliaMReal) July 12, 2021

Violência contra mulher é CRIME! A violência não deve e nem vai nos calar, pelo direito de todas as mulheres que ainda sofrem com essa realidade. Saiba que você, Pamella, tem totalmente meu apoio, e que a justiça seja feita pelas cenas e atos de terror do DJ Ivis. — Mc Rebecca (@mcrebecca) July 12, 2021

NUNCA encoste a mão em uma MULHER! Vamos espalhar amor e paz não só para a Pamella, mas para todas as mais de 12 mil mulheres que são agredidas e violentadas diariamente no Brasil. Isso tem que acabar!!! — Wesley Safadão (@WesleySafadao) July 12, 2021

