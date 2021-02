A postura da rapper Karol Conká no reality Big Brother Brasil 21, da Rede Globo, está causando grande revolta em famosos e internautas fora da casa mais vigiada do Brasil. Após ser duramente criticada e acusada de xenofobia, a hostilidade da artista com o ator Lucas Penteado aumentou a repercussão negativa contra ela, resultando numa mobilização do público pela expulsão da curitibana.

Durante o almoço na casa, nesta segunda-feira (1), Karol expulsou Lucas da mesa e disse que ele só poderia se sentar no momento em que ela saísse do local. "Quero comer na paz do senhor, entendeu? Não quero que você fale enquanto estou comendo. Me respeita", começou.

Lucas perguntou se ela estava falando com ele e pediu desculpas ao sair da cozinha. "Você não sabe calar a boca então é melhor sair mesmo. Não desculpo. Vá à merda, se faça de louco lá fora, pede para sair. Já deu", retrucou a cantora.

Ainda na madrugada de segunda, Conká conversou com Penteado sobre o comportamento do ator na festa Herança Africana, quando ele desestabilizou todos os participantes da casa. Durante o diálogo, Lucas afirmou que Deus era o seu melhor amigo. A rapper então provocou: "ah, só teu? Mas cadê teu melhor amigo pra te apoiar na hora da loucura?" O que causou uma grande revolta na web.

lucas dizendo que deus é o melhor amigo dele e karol questionando "cadê ele para te apoiar no momento da loucura?" gente não é possível #bbb21 pic.twitter.com/e00nmsdbwR — cris dias (@crisayonara) February 1, 2021

Fãs do reality chegaram a alegar que Karol estaria infringindo o código penal, submetendo Lucas à tortura psicológica, uma vez que ele pode estar passando por sofrimento psíquico dentro da casa. Como consequência das atitudes, a rapper perdeu milhões de seguidores nas redes, teve sua participação no festival Rec-Beat cancelada e a suspensão de um programa apresentado por ela e a ex-BBB Marcela McGowan na GNT.

Assessoria da cantora se posiciona

A assessoria da rapper se manifestou no Twitter dizendo que a participante está sendo vítima de “ataques desproporcionais” e que as críticas feitas ao comportamento de Karol no reality estão “ultrapassando todos os limites”:

“Em um tsunami de situações, o ódio está evidente, são chuvas de ataques desproporcionais que até então não vimos com quase nenhum participantes de edições passadas, que tiveram erros pesados tanto quanto a Karol Conká, diga-se de passagem”, diz o posicionamento. Ainda foi citada a “fragilidade” que a figura de Karol tem por ser “uma mulher preta, mãe solteira e pioneira da cena do rap feminino brasileiro”.

Bora bater um papo?!



Sabemos que o BBB é uns dos programas que mais geram comoção nas pessoas, e consequentemente o sentimento de amor e ódio é também exponenciado. Alias, produtos narrativos que envolvem espectadores, possuem um grande poder de gerar debates no mundo real. — Karol Conká 👽 (@Karolconka) February 1, 2021

Famosos revoltados

Diversos famosos demonstraram repúdio às atitudes da sister nas redes sociais. Abaixo, alguns posicionamentos de quem deixou claro que quer ver a sister fora da casa mais vigiada do Brasil:

Neymar

O jogador do PSG chamou a artista de "lacradora" no Twitter e usou uma hashtag mostrando que é a favor da saída de Conká:

Qual é a pérola que a lacradora mamacita vai soltar hoje? ... ansioso já 🤣 #ForatodososK — Neymar Jr (@neymarjr) February 2, 2021

Richarlison

O também jogador Richarlison manifestou seu desejo de ver a rapper fora da casa:

Eu quando ela for pro paredão me avise pfv https://t.co/ilSKQbCyCJ — Richarlison Andrade (@richarlison97) February 1, 2021

Emicida

Seu amigo e parceiro no rap nacional, o cantor Emicida se mostrou decepcionado com as atitudes de Karol:

Meu Deus Karol 😔😔😔😔😔😔 — emicida (@emicida) February 1, 2021

Ludmila

A cantora afirmou que está disposta a tirar Conká do reality:

A Karol com k teve a audácia de perguntar a onde estava Deus o amigo do Lucas??? Mano quando ela for pro paredão eu faço questão de fazer um multirão pra ela sair, quem topa? — Ludmilla 👑 (@Ludmilla) February 1, 2021

Marília Mendonça

A cantora também manifestou seu repúdio brincando com o apelido de Karol, “Jaque” (por conta da música: “Já que é pra tombar, tombei”), e afirmou que não tem lançamento até Conká sair da casa:

pane no ciztema algue mi discofiguro — marilia TROCA DE CALCADA (@MariliaMReal) February 2, 2021

Jojó Toddynho

​Jojo cobrou um posicionamento de J.B. Oliveira, o Boninho, diretor do reality da Globo, e detonou a cantora apontando uma "covardia" com Lucas Penteado:

jojo todynho falando sobre karol conká #bbb21 pic.twitter.com/73LxtAeWX3 — cris dias (@crisayonara) February 1, 2021

Veja as reações de alguns internautas:

Tá pesado de ver o BBB, só quem já sentiu na pele sabe do que eu tô falando, pela bem da saúde mental de todos é melhor o Boninho expulsar a Karol#KarolConkaExpulsa — BH27 Deprê (@bh27depre) February 1, 2021

violência psicológica deve ser motivo de expulsão, sim! #KarolConkaExpulsa — triste🤡 (@awrlane) February 1, 2021

Agressão psicológica também é agressão. Palavras e atitudes podem traumatizar o Lucas para sempre, independente dele ter errado ou não. Acredito que #KarolConkaExpulsa já passou da hora. — Thiego Novais (@thiegonovais) February 1, 2021

Nunca vi na história do BBB alguém ser tão humilhado assim em rede nacional!!!!!!! UM ABSURDO ngm fazer ABSOLUTAMENTE nada, ridículo demais #KarolConkaExpulsa — 𝗠𝗼𝗿𝗲𝗻𝗮 T𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰𝗮𝗻𝗮🌴 (@camargopinheir0) February 1, 2021

