Cícero Chaves, filho de Chico Anysio, morreu aos 39 anos na madrugada deste sábado (3), no Rio de Janeiro. Ele era filho único de Regina Chaves com o humorista.

Segundo o Jornal O Dia, Cícero teve um mal súbito na madrugada de sábado (3) para domingo (4). Na hora em que passou mal, ele havia ido até a portaria do prédio onde mora para buscar a comida que havia pedido por delivery. A morte ocorre menos de uma década após a do pai, que faleceu em 23 de março de 2012, aos 80 anos.

No Instagram, Nizo Neto, meio-irmão de Cícero, por parte de pai, lamentou a morte do produtor fonográfico e DJ:

“Diante do cenário macabro em que vivemos, com milhares de mortes sendo esfregadas na cara diariamente, deparar com a ida repentina de um irmão de 39 anos é mais que devastador. Embora não muito próximos fisicamente – nossa família tem disso – Cícero sempre foi um irmão querido, extremamente carinhoso e talentoso e que vai deixar um buraco enorme em nossos corações, mas que vai sempre tem um lugarzinho pra ele. Vá com Deus, meu irmão!”, escreveu o ator.

O enterro aconteceu neste domingo (5) no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

(*) Especial para o Hoje em Dia

Leia mais:

Apresentadora Ana Maria Braga testa positivo para Covid-19