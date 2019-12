O goleiro Jean, do São Paulo, foi preso nesta quarta-feira (18) em Orlando, nos Estados Unidos, onde a família passa férias. Ele é suspeito de agredir a esposa, Milena Bemfica, durante uma discussão.

Os dados do atleta já constam no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Florida. Lá, a informação é a de que ele foi detido no começo da manhã e pré-sentenciado por violência doméstica.

Ficha criminal de Jean nos Estados Unidos

O caso veio a público após a mulher dele postar stories no Instagram, mostrando o rosto machucado e acusando o goleiro. "Eu estou aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Gente, socorro!. Jean, goleiro do São Paulo. Olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça!", disse Milena.

Em seguida, os vídeos foram apagados, mas salvos por algumas pessoas. Em um deles, é possível escutar uma voz ao fundo, sugerindo que ela se preocupe com o futuro das filhas.

A esposa do jogador ainda postou um print de uma suposta conversa que teve com o marido, após as acusações. "Parabéns. Terminou com a minha carreira. E suas filhas vão passar fome".

Milena posta diálogo com o goleiro

São Paulo

O goleiro tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2022. Diante dos acontecimentos, o time postou uma nota nas redes sociais:

"O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis.

Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles."

(*) Vivian Chagas, estagiária sob supervisão de Renato Fonseca

