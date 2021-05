Irmã do ator Paulo Gustavo, a produtora Ju Amaral se manifestou pela primeira vez nas redes sociais após a morte do humorista que, aos 42 anos, foi vítima de complicações provocadas pela Covid-19. Ela publicou a última foto tirada com ele no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, momentos antes do falecimento. A missa de sétimo dia será realizada nesta terça-feira (11), às 18h30, com transmissão.

Paulo Gustavo morreu em 4 de maio, aos 42 anos, depois de ficar 53 dias internado. Na mensagem em homenagem ao irmão, Juliana falou sobre o amor e a capacidade dele de unir as pessoas. "Todos nós viramos amigos e vamos continuar assim, porque o seu AMOR está em todos nós!".

Irmã de Paulo Gustavo posta última foto feita com o ator, no hospital

A produtora ainda lamentou por não ter dado tempo do humorista tomar a vacina contra a Covid-19. "Agora você é a luz mais linda que vai me ajudar a seguir em frente e realizar o meu sonho que você tanto acreditava, até mais do que eu!", escreveu.

Ao final, disse que Paulo é seu anjo da guarda e que tem certeza que ele vai ficar em paz.

Missa de sétimo dia

A missa de sétimo dia do humorista será realizada no Santuário do Cristo Redentor. Haverá transmissão pelo canal de TV pago Multishow e no Globoplay, que estará com o sinal aberto.

Por nota, a administração do santuário informou que a missa é extensiva às vítimas da Covid-19 e que vai seguir todas as normas sanitárias de prevenção ao coronavírus.

(*) Especial para o Hoje em Dia, com Agência Brasil

