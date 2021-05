A mãe do funkeiro Nego do Borel, Roseli Viana, está sendo investigada por suspeita de ter agredido a enteada, de 8 anos. A queixa foi registrada pela mãe da criança na segunda-feira (24), na Delegacia de Criança e Adolescente Vítima, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Dia, que teve acesso ao laudo do Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a denúncia, a menina teria levado "chineladas, arranhões e tapas", sendo encaminhada, junto com a mãe, para a realização de exame de corpo de delito, no IML.

Nego do Borel e Roseli Viana

O laudo detectou ferimentos perto do ombro e no antebraço esquerdo da menina. Roseli já foi intimada para prestar depoimento sobre o caso na quarta-feira (26). Conforme a publicação, a defesa da mãe de Borel nega as acusações.

(*) Especial para o Hoje em Dia



