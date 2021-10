Roseli Viana Gomes, mãe de Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, registrou o desaparecimento do artista nesta segunda-feira (4) na 42ª DP do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em depoimento na distrital, Roseli Viana Pereira informou que, pela manhã, o artista, chorando, disse que sairia de casa. Depois, ele ligou para um assessor agradecendo por tudo, “como se tivesse se despedindo”.

O caso está sendo encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na Cidade da Polícia. As informações são do Jornal O Extra.

Ainda de acordo com a mãe, Nego do Borel disse que a amava e pediu que ela não o impedisse de fazer o que ele queria. Ela não está conseguindo contato com o filho, pois o aparelho está desligado.

Roseli contou também ter encontrado um bilhete em uma folha de caderno dizendo: “A Fazenda vai me pagar, fez minha mãe chorar…”. Em setembro, o funkeiro foi expulso do programa “A Fazenda”, da TV Record, depois de ser acusado de estupro de vulnerável contra a modelo Dayana Mello, outra participante do reality show. Ele está sendo alvo de uma investigação pela Polícia Civil de São Paulo pelo crime.

Antes de sumir, o músico chegou a postar um texto no Instagram:

"Família, infelizmente estou tentando não deixar isso que aconteceu me abater, mas infelizmente tô aqui pra falar pra vocês que hoje a depressão me tomou. Acabei de chegar de uma festa muito depressivo. Não estou me vitimizando, mas quando vejo que tentei dar o meu melhor em um jogo que mexe com o nosso psicológico, e eu saio envergonhando a minha família e meus amigos, eu me quebro. Em todos os lugares que vou as pessoas só falam de 'A Fazenda', que estavam torcendo por mim, que parou de assistir porque eu saí... Mãe, eu te amo e te peço perdão por mais uma vez ser um idiota. Fui burro de ter ido para esse reality, mas eu achei que ali eu ia conseguir mostrar o filho, o amigo, o neto, o Leno Maycon que eu sou! Prometo que vou tentar melhorar, mas mãe... dessa vez eu estou tentando entender o que aconteceu. Eu não fiz nada e fui jogado para fora igual a um lixo!".

Passeio de barco

Em meio a alegação do desaparecimento, a jornalista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, revelou que uma fonte ouvida pelo veículo disse que o músico passou a tarde desta segunda-feira (4) andando de lancha “visivelmente triste”, acompanhado apenas de um marinheiro em Itacuruça, distrito de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Há alguns dias, Nego fez postagem dizendo que ia morar com os peixes.

O que nos resta é aguardar os próximos capítulos dessa história.

Leia mais:

Justiça remove pai de Britney Spears da tutela da cantora

Ex-BBB Lucas Penteado faz live para expor suposta traição da noiva com um segurança; veja vídeo

Cidade de Brumadinho vira cenário do filme 'O Jardim Secreto de Mariana'