As cantoras sertanejas Maiara e Maraísa revelaram na última semana, em entrevista à revista "Quem", o desejo de dar continuidade ao projeto "Patroas", parceria musical das irmãs com a saudosa amiga Marília Mendonça, que morreu em 5 de novembro deste ano após um acidente aéreo em Caratinga, no Vale do Rio Doce em Minas Gerais.

Durante a entrevista, Maraísa conta que ela e a irmã ainda estão muito abaladas emocionalmente com a perda da grande amiga, e que Marília estava na melhor fase da vida. "Ela sempre falava: 'esse é o projeto da minha vida'. E eu falo que não é, porque não é possível que ela não pode estar com a gente para fazer ele acontecer juntas. Eu começo a me questionar, falando que ela tinha que viver mais. E se for pensar, parece que ela estava preparando tudo. A Marília estava numa fase super ativa, na melhor fase da vida dela, cuidando de tudo", comenta.

Maiara acrescenta que a rainha da sofrência era muito profissional e fazia questão de cumprir suas responsabilidades profissionais. "Ela era extremamente profissional. A gente estava numa casa compondo no processo de produção do 'Patroas 2' e ligaram para ela com o filho dela, Léo, chorando. Na mesma hora eu olhei para ela e falei: 'irmã, pega um jato e vai para Goiânia ver o Léo'. E ela falava: 'não. Maiara, estou aqui fazendo o meu trabalho. Um dia, ele vai entender que estou fazendo tudo isso por ele. Semana que vem estarei lá para ficar com o meu filho e me dedicarei a ele o tempo todo'", conta Maiara.

As gêmeas afirmam ainda que se depender delas o projeto será mantido de acordo com o que foi sonhado pelas três. "O nosso desejo é que seja mantido. Claro que agora envolve muitas questões que precisam ser avaliadas e não podemos responder sozinhas por isso. No que depender de Maiara & Maraísa essa turnê vai acontecer. Tudo o que combinamos com ela em vida, nós vamos cumprir. Não vamos deixar de falar de Patroas e desse projeto tão lindo que ela cuidou com tanto amor e carinho. Nós vamos fazer a melhor entrega das nossas vidas, como ela sempre sonhou", diz Maraísa.

Posicionamento da assessoria

O Hoje em Dia procurou a assessoria das sertanejas e, por meio de nota, afirma que, por enquanto, os planos a respeito do projeto não são oficiais."Sobre projeto Patroas, não há uma definição. No momento, somente o desejo de dar continuidade ao sonho que às três construíram juntas".



