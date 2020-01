Será que vem novo casal por aí? Quem acompanha os atores Letícia Lima e Daniel Rocha nas redes sociais já percebeu que os dois sempre aparecem juntos em alguns momentos, passando a impressão de que são apenas bons amigos. Aos que suspeitaram e aos que nem pensaram nisso, aí vai a confirmação: o colunista Leo Dias publicou que os globais estão vivendo um romance às escondidas.

Segundo a coluna de Dias, que conversou com amigos próximos ao casal, a ex de Ana Carolina e Daniel Rocha iniciaram o romance no Rock in Rio no fim de setembro e, desde então, estão juntos, tendo passado, inclusive, o Réveillon em Itacaré, na Bahia.

Para passar a impressão de serem só amigos, os pombinhos usam a "técnica Marquezine", nome dado por Leo Dias a casais que querem esconder que estão se relacionando amorosamente. Ou seja, estão sempre andando em turma e fazendo vídeos mostrando que existe uma grande amizade entre eles; o mesmo que Bruna Marquezine faz para ficar com Gian Luca, irmão de Giovanna Ewbank.

Letícia Lima e Daniel Rocha juntos no Réveillon

E foi ainda no Rock in Rio que a separação de Daniel foi anunciada. O ator se separou de Laíse Leal após seis meses de casamento. Eles haviam se casado em Trancoso, na Bahia, em março do ano passado. Na época, Letícia estava vivendo um affair com o diretor de novelas Thiago Teitelroit.

Recentemente, os atores viveram um par romântico no cinema. Daniel estrelou "Quem vai ficar com Mário?", adaptação de um filme italiano, onde vive um gay que se apaixona pela personagem de Letícia.

A coluna do Leo Dias tentou entrar em contato com as assessorias de imprensa de Letícia Lima e Daniel Rocha, mas não obteve resposta para comentar sobre o romance.

(*) Vivian Chagas, estagiária sob supervisão de Renato Fonseca.

Leia mais:

Em foto de ano novo, Grazi Massafera coloca mão boba em Caio Castro

Atriz de 'Capitão América' é presa por suspeita de assassinar a própria mãe nos Estados Unidos

Kelly Osbourne desmente boatos de que o pai, Ozzy Osbourne, estaria em seu 'leito de morte'