João Miguel, filho do humorista Whindersson Nunes e de Maria Lina, morreu nesta segunda-feira (31). O bebê nasceu prematuro de 22 semanas no último sábado (29).

"A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira (31). Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos, em solidariedade à família", diz o comunicado enviado à imprensa pela assessoria do casal.

No domingo (30), Whindersson compartilhou uma foto segurando a mão do filho e se emocionou "Quando encostei nele foi como se eu encostasse em um pedaço de Deus", postou.

No Twitter, famosos lamentaram a morte da criança:

Desejo toda força do mundo para Whindersson e Maria! Deus conforte o coração de vocês 😔 — Felipe Prior (@felipeprior) May 31, 2021

meu Deus do céu... 😭

Muita força no coração, Maria Lina

Te amo, Whindersson! — Jesus (@YuriMarcal) May 31, 2021

o caso do bebê do Whindersson é a prova da maldade das pessoas! desejaram o mal e assim foi feito. Eu não consigo entender pessoas assim! Meu coração chega a doer! pic.twitter.com/A0WbYy98Po — tássi (@tassimvid) May 31, 2021

meu deus, o filho prematuro do whindersson e da maria veio a óbito 😢 toda a luz e conforto nesse momento, não consigo nem imaginar a dor que seja... coitados ☹️ — lucas paiva (@paiva) May 31, 2021

não tô acreditando!!!!! Que tristeza meu deus! Todo amor e força pro Whindersson e pra Maria 😞❤️ — rangel (@LucasRanngel) May 31, 2021

(*) Especial para o Hoje em Dia

