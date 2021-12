Morreu na madrugada desta segunda-feira (6) a atriz global Mila Moreira, aos 75 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde ela esteve internada. O motivo da morte não foi divulgado.

Segundo informações da TV Globo, a cerimônia de cremação será às 14h, no Memorial do Carmo, no Caju, no Rio.

Mila estreou como modelo quando ainda tinha apenas 14 anos. Na TV, participou de diversas novelas da Globo, incluindo 'Plumas e Paetês', 'Marron Glacé' e 'Ti ti ti', que foi reprisada recentemente na emissora.



No decorrer da carreira, somam-se mais de 30 novelas e minisséries. Seu último trabalho foi em 2016 na novela 'A lei do amor'.

