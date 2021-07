Nelson Miolaro, conhecido como um dos integrantes dos Vovôs Tiktokers, morreu aos 90 anos nesta quinta-feira (15). O influencer, popular pelos vídeos fofos no Instagram com a sua esposa Nair, não resistiu às complicações após sofrer um acidente doméstico.

Na última quinta-feira (8), Miolaro fraturou o fêmur após uma queda no banheiro. No sábado (10) passou por uma cirurgia na qual ocorreu tudo bem, mas devido aos medicamentos, desenvolveu complicação nos rins e, posteriormente, redução dos batimentos cardíacos. Ele foi internado na UTI na quarta-feira (14), mas acabou não resistindo.

A informação foi confirmada no Instagram que ele dividia com a mulher. O perfil conta com mais de 2 milhões de seguidores.

Fenômenos da Internet

A conta do casal nas redes sociais ficou famosa após Nelson Miolaro e a mulher, Nair Donadelli, ambos de 90 anos, criarem conteúdos divertidos com a vida de casal. No Tik Tok são 7,1 milhões de seguidores. No Instagram, a marca ultrapassa 2 milhões.

Veja alguns vídeos:

