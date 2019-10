A atriz e apresentadora Fernanda Souza utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira (14) para anunciar o fim do seu relacionamento com Thiaguinho. A atriz compartilhou uma foto de mãos dadas com o cantor confirmando a notícia da separação. Eles oficializaram a união no dia 24 de fevereiro de 2015, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo.

Segundo a publicação, o motivo da separação é que o casamento se transformou em amizade: "O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor. Somos gratos por tudo que acrescentamos na história um do outro e isso nos dá a certeza que estaremos ligados para o resto da vida"

No comunicado compartilhado por ambos no Instagram, eles afirmam que estão confiantes de que a amizade e o amor os guiarão "como têm feito diariamente". "Nosso casamento termina em paz", disseram, completando que não será estranho caso sejam vistos na companhia um do outro daqui em diante.

Após mais de oito anos juntos, a atriz ainda pede respeito aos fãs pela decisão que o casal tomou amigavelmente: "Pedimos respeito ao comunicarem nossa decisão. O que o mundo precisa nesse momento não é de pessoas despejando sentimentos e comentários ruins em cima da dor do outro, um padrão repetitivo, sensacionalista e desnecessário, que fere quem está do lado de cá", disse.

Confira a publicação da atriz:

