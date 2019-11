Após sofrer um mal súbito em fevereiro, o pagodeiro Ferrugem recebeu indicações médicas para que perdesse peso. Na ocasião, foi apontado que ele estaria com 32 kg a mais do que deveria ter. Desde então, o cantor ligou o alerta vermelho para a saúde, mudou completamente o estilo de vida e hábitos alimentares. Com isso, todo esforço já bem visível, perdeu perdeu 22 kg e impressionous os fãs que o seguem nas redes sociais.

“Tá mais bonito ainda, cheio de saúde. Me diz o nome da nutricionista por favor!”, escreveu uma seguidora. Uma internauta ainda pergunta: “Mas tá magrinho, já perdeu quantos quilos?” e Ferrugem respondeu: “Perdi 22kg pra honra e glória de Deus”.

No instagram, o pagodeiro agradece a esposa, a blogueira Thaís Vasconcellos, pelo sucesso do tratamento. “Orgulho gigante dessa mulher. Mudou absurdamente e com isso está me fazendo mudar demais também . Eu te amo e você me inspira”, declarou.

Nesta quinta-feira (28), o cantor postou uma foto em que aparece com a silueta bem fina, agradando os seguidores, que fizeram muitas perguntas de como estava conseguindo emagrecer. “To indo na raça e com um super acompanhamento”.

Nas redes sociais, Ferrugem já mostrou que realmente tem foco, já que os treinos não param nem no final de semana: “Essa foto é dedicada á você que treinou no domingo só para comer muita besteira. Sempre com a melhor companhia da minha vida toda”, escreveu o cantor na legenda de uma foto em que aparece com a namorada.

Confira o antes e o depois do cantor:

