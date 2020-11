O ator Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José no programa “Mais Você", da TV Globo, morreu neste domingo (1º), no Rio de Janeiro. Veiga foi encontrado morto dentro da própria casa, em um condomínio na Barra da Tijuca. Veiga tinha 47 anos. A TV Globo confirmou a morte, mas não informou a causa do falecimento.

Tom Veiga trabalhava há mais duas décadas com Ana Maria Braga, primeiro na Record e depois na TV Globo. O ator criou o Louro José quando era coordenador de estúdio e produtor executivo do programa "Note e Anote", que era apresentado por Ana Maria Braga na Record. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do ator.