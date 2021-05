Uma confusão entre o MC Poze do Rodo e o ex-BBB 21 Nego Di está agitando as redes sociais e rendendo vários memes na manhã desta sexta-feira (21). O início da "treta" foi um comentário do humorista, que disse “não conhecer” o funkeiro.

Em resposta, Poze do Rodo divulgou um print de uma mensagem enviada por Nego Di para ele em 2020, onde pedia para que o MC compartilhasse uma paródia da música “Tô voando alto”. Indignado, disparou em seus stories:

“Tu não me conhece, não? Por que tu me mandou mensagem no meu Instagram? Antes de falar qualquer parada era pra ter excluído a mensagem”, disse.

eu te amo mc poze esculachando nego di, eu te amo



pic.twitter.com/iOVDucHUlA — nono⚡️ metadinha com a yas (@nolascokkjk) May 21, 2021

A revolta do funkeiro rendeu vários memes. Confira alguns:

Mc Poze mudou seu estado de espírito para: pic.twitter.com/EHnNIwSjXW — Nathalia Medeiros (@nathaliamedeirs) May 21, 2021

O Poze dps de ver o story do Nego Di: pic.twitter.com/Xfr1a3lQqt — Haipp (@ManoHaipp) May 21, 2021

Poze : kkkkkkk nome dele não é nego di, e inimigo da graça kkkkkkkkk pic.twitter.com/JSVngsjHcE — ʀᴜʙʀᴏ-ɴᴇɢʀᴏ ᴅᴀ ᴅᴇᴘʀᴇssãᴏ 🇦🇴 (@rubronegrodepri) May 21, 2021

nunca vi tanto palavrão por segundo



mc poze, uma máquina

o psicopata do funk — bruno memeguy (@brunomemeguy) May 21, 2021

(*) Especial para o Hoje em Dia

Leia mais:

Rita Lee passará por radioterapia após descobrir câncer no pulmão

MC Kevin sofreu 13 fraturas após queda do 5º andar de hotel, aponta laudo do IML

Celso Adolfo vai apresentar músicas do álbum ‘Estrada Real de Villa Rica’ em live nesta sexta-feira