A pequena Manu, de 3 anos, natural de Sete Lagoas, Região Metropolitana de Belo Horizonte, faz tanto sucesso com seus vídeos no Instagram (possui mais de 5,3 mil seguidores) que uma gravação em que reage à animação "Encanto" (2022), da Disney, chegou à premiada atriz americana Viola Davis, dos filmes "Esquadrão Suicida" (2016 e 2021).

Davis, que conquistou o Oscar de Melhor Atriz em 2011 com o filme de drama "Histórias Cruzadas", compartilhou o vídeo de Manu no Instagram, nessa quinta-feira (20), e ainda fez um comentário, no mesmo post.

"O poder de se ver na história. Outra criança se torna viral ao se ver no novo filme da Disney 'Encanto'. Veja a reação da pequena Manu ao mostrar para sua mãe a personagem Mirabel", diz Viola Davis no post que já foi visualizado 1,7 milhão de vezes.

Na gravação original da menina de Sete Lagoas, ela aparece ao lado da TV, que exibe a cena do longa "Encanto" com a personagem Mirabel Madrigal quando ainda era jovem. O que chama a atenção é a semelhança física entre Manu e a personagem da animação da Disney.

"Sou eu! Eu cresci, mamãe", comemora Manu, enquanto mostra a personagem do filme. "É você? Deixa eu ver se é você mesmo. Que linda!", responde a mãe, Hannary Araújo. A cena fofa foi vista 15,2 mil vezes no perfil da pequena no Instagram.

Leia também:

Show do Paralamas, Capital Inicial e Barão Vermelho, em Nova Lima, é adiado por casos de Covid

América entrega 10 toneladas de alimentos e produtos de limpeza para vítimas da chuva em Minas