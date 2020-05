Nesta quarta-feira (20), várias lives agitam a internet. Às 19h, Celso Adolfo fará uma beneficente, em prol da Fundação Irmã Mônica, de São Domingos do Prata, sua cidade-natal. A transmissão será feita por meio de seus perfis no Instagram e no Facebook.

Já às 19h30, haverá a estreia do “Café com Diretor”, parte da programação do Cine 104. Todo mês, ele receberá um cineasta convidado para um bate-papo. O primeiro encontro, a ser exibido no Instagram, contará com a diretora Eliane Caffé, que terá seu filme “Era o Hotel Cambridge” em cartaz nesta quarta e na quinta-feira no Cine104 em Casa, pela plataforma Vimeo.

Cena do filme "Era o Hotel Cambridge”

Já às 21h30, a live “Dando Corda”, realizada toda semana pela Orquestra Sesiminas Musicoop, no Instagram, vai trazer como convidada a pianista Celina Szrvinski, que irá propor discussões sobre o tema “Formação de público para a música de concerto”. A transmissão tem apresentação do maestro Marco Antônio Maia Drumond.