Empoderada, feminista e aventureira. Este é o perfil da Chapeuzinho Vermelho d’O Trem Companhia de Teatro (BH-SP), que fará uma live repaginada da personagem dos contos de fadas neste domingo (31), a partir das 16h.

A transmissão acontece por meio do Instagram, do Facebook e do canal no YouTube do programa Diversão em Cena Online da ArcelorMittal.

O elenco conta com Deinha Baruqui, Fabi Loyola, Leo Campos e Lucas Chiaradia, e a direção e dramaturgia estão sob a tutela de Livia Gaudêncio.

Durante a live, o público poderá colaborar com os atores na construção da história.

O espetáculo foi visto por mais de 20 mil pessoas, em 92 apresentações em 2019..