A filmografia completa do mestre da comédia francesa, Jacques Tati, entra em cartaz no dia 14 de junho com três curtas, sete longas e uma animação dirigidos e roteirizados pelo ator e cineasta. A mostra explora principalmente a comédia física e visual com o protagonista Sr. Hulot, interpretado pelo próprio Tati.

“As Férias do Sr. Hulot” (1953) e “Meu Tio” (1958) estão entre as obras que serão exibidas. O Cine Humberto Mauro fica à avenida Afonso Pena, 1.537, no Centro de BH.

Entrada gratuita, com ingressos distribuídos uma hora antes de cada sessão. Informações: (31) 3236 7400.