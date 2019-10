Minas Gerais se destacou na estreia do reality show de gastronomia “Mestre do Sabor”, na noite dessa quinta-feira (10), na TV Globo. Primeiramente, porque um dos três “mestres” – que atuam como jurados, nos mesmos moldes “The Voice” – é Leo Paixão, chef destacado em Belo Horizonte pelo trabalho à frente do restaurante de cozinha franco-mineira Glouton, do bar Nicolau e da hamburgueria Nico Sanduíches.

Além de Leo Paixão, os mestres participantes do primeiro reality show original da Globo são José Avillez e Kátia Barbosa. Todos eles experimentam pratos, sem saber quem foi o participante que os prepararam. Às cegas, escolhem quais serão os chefs que irão para os seus times.

Um dos participantes da noite foi Djalma Victor, de 35 anos, ele está à frente do restaurante Osso, que possui duas casas em Belo Horizonte. O jovem, que deixou a faculdade de Direito para estudar gastronomia em Portugal, entrou para o time de José Avillez, após apresentar uma “Barriga de porco prensada com canjica branca, milho e pipoca”.

Além de Djalma, outros seis chefs foram escolhidos para a próxima fase do reality show, que é apresentado pelo chef Claude Troisgros e vai ao ar às quintas-feiras, após “A Dona do Pedaço”.