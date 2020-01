O socialite e conde Chiquinho Scarpa, 68 anos, gerou mais uma polêmica nesta terça-feira (7), após revelar a implantação de um chip localizador na pele da namorada Luana Risério de 35 anos. ​



O ricaço mora em um palacete avaliado em R$ 63 milhões, mas está há alguns anos tentando vender a residência. O imovel é tão grande que Scarpa já teria perdido a namorada lá dentro e foi, a partir disso, que surgiu a ideia de instalar um localizador na moça.



De acordo com Jornal Extra, além do GPS, o conde também possui um aplicativo ligado ao celular da jovem, que mora com ele há pouco mais de um ano. A engenhoca não é exclusividade de Chiquinho, já que outros empresário de São Paulo também fazem uso do GPS como forma de proteção.

Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.