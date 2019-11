Estreia nesta segunda-feira, dia (4), às 23h, no canal History, uma programação dedicada aos fãs de automóveis. E olha que a série de programas já começa com um nome de peso, com o especial Chuck Norris e Veículos Militares. Nele, o público verá o astro do cinema de ação revelando alguns automóveis mais inovadores e selvagens da história das forças militares norte-americanas. Entre os destaques está um caminhão anfíbio que atravessa águas profundas e um Humvee de 6 rodas, com mais armamento que muitos tanques de guerra.



