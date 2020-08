A Cia Circo de Bonecos, de São Paulo, exibirá o espetáculo “Circus: A Nova Tournée”, por meio de uma live neste domingo (2), às 16h. A transmissão será realizada através do Facebook do Diversão em Cena e no Youtube da Fundação ArcelorMittal e contará com intérprete de libras.

A montagem, vencedora do Prêmio APCA 2000 de Melhor Espetáculo de Animação, presta uma homenagem ao universo circense. Nela, palavras dão lugar ao gesto do clown e à trilha musical circense, a partir da manipulação precisa de Claudio Saltini e Teka Queiroz.

No palco, vários bonecos apresentam seus números. Entre eles, a Família Ovos com equilibrismo, as Minhocas Trapezistas, o Árabe e seu Camelo abusado, a Mosca Dançarina, entre outros.

“A peça tem humor sutil e elaborado. Ela transcorre com uma sequência de quadros curtos onde nada dá certo: o homem-bala fica entalado no canhão, o dromedário foge do controle de domador, a mosca tenta improvisar um strip-tease, o faquir é um fiasco. É tão mágico quanto uma tarde no circo”, comenta Marcelo Carrusca, curador e produtor da Lima Produções.

“Apesar de ser um espetáculo dedicado às crianças, ele não se restringe somente ao público infantil. O roteiro foi construído de forma a envolver também os adultos”, afirma Claudio Saltini.