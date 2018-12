Atração inédita proposta e desenvolvida por duas importantes referências na dança nacional contemporânea poderá ser vista nesta quinta-feira (20), às 20h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (av. Augusto de Lima, 420, Centro). Cia. Sesc de Dança e Cia. MN apresentarão as coreografias “O eu do qual somos parte”, “Coupe de grâce” e “O vestido”. Os ingressos custam R$ 15 (inteira).