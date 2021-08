Ao afirmar que irá “dar vazão” aos filmes, Adhemar Oliveira não está se referindo apenas à reabertura do Belas Artes, que voltou a funcionar ontem, após uma interrupção de 17 meses devido à pandemia e a reformas feitas no espaço com três salas. Como único cinema dedicado ao lançamento de obras independentes, a paralisação deixou a capital mineira órfã desse tipo de produção.

“Vamos continuar dando ênfase ao filme brasileiro, ao independente. Disso não abrimos mão. Queremos o mesmo teor de contundência, de debate”, afirma o proprietário do complexo localizado no bairro de Lourdes. A ideia é criar mostras com produções que, durante o período em que as salas escuras foram proibidas de funcionar, ficaram privadas da luz do projetor.

Adhemar Oliveira estuda outras ações para trazer de volta o público cinéfilo, como a retomada dos passaportes (pagamento de um determinado valor que dá direito a uma quantidade de ingressos). Assim que a pandemia permitir, o desejo do exibidor é fazer do Belas Artes mais uma vez a casa do filme nacional, sediando lançamentos com a presença de diretor e elenco.

Oliveira comemora o sucesso do financiamento coletivo e a parceria com a universidade UNA, que proporcionaram grande parte da reforma do espaço. “Foi um momento difícil. Apanhamos pra caramba. Tivemos que criar toda uma estrutura nova, um processo demorado que só terminou agora”, registra. A reforma foi motivada não só pela pandemia, mas também por carências estruturais.

Entre as melhorias estão carpetes novos, banheiros reformados e pintura. Devido ao momento atípico, as poltronas também tiveram que ser trocadas, agora revestidas com couro vegetal – “como há o processo de higienização entre as sessões, esse material não fica tão úmido”, explica. O processo eletrônico de emissão de ingressos também foi modificado, para atender ao espaçamento exigido pelos protocolos sanitários.