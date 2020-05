Dando prosseguimento ao “Cine104 Em Casa”, a Vimeo vai exibir nesta semana mais dois filmes. Na quarta (13) e na quinta-feira (14), ficará hospedado na plataforma o longa-metragem israelense “Synonymes” (2019), de Nadav Lapid. Já na sexta-feira (15) e no sábado (16), os cinéfilos poderão conferir o turco “A Árvore dos Frutos Selvagens” (2018), de Nuri Bilge Ceylan.

'Synonymes' angariou o Urso de Ouro

“Synonymes”

O filme foi o ganhador do Urso de Ouro (Melhor Filme) e do Prêmio Especial da Crítica no Festival de Berlim em 2019. O diretor Nadav Lapid se inspirou em si mesmo para dar vida ao cativante protagonista do filme, Yoav, uma ótima interpretação do ator israelense, Tom Mercier. Yoav perambula pelas ruas de Paris sem um destino certo, sempre acompanhado de seu dicionário. Ele deixou Israel, pois não se sente adequado no país onde nasceu. Ele tenta se ajustar na Europa colonizadora, representada pela icônica cidade luz. A câmera de Nadav Lapid é frenética e acompanha o desespero de Yoav em sua negação e em seu desejo de se adaptar, ser aceito. Ela persegue o protagonista, mostra pressa e movimento para revelar a ilusão e a decepção de Yoav na sua busca.

“A Árvore dos Frutos Selvagens”

Segundo o diretor, ele “tenta contar a história de um jovem que sente um sentimento de culpa por se sentir diferente de uma maneira que ele não pode aceitar, que está sendo arrastado para um destino que não quer abraçar”. O filme revela a crise entre o jovem Sinan e o pai, a mãe, a irmã, a cidade natal e a profissão de escritor. Os diálogos são o motor da ação. O roteiro é assinado por Nuri Bilge Ceylan e Akin Aksu, seu sobrinho, e contém citações de vários autores, incluindo Anton Chekhov, Fyodor Dostoevsky, Friedrich Nietzsche e escritores turcos. O filme se baseia na história real de Akin Aksu e sua relação com o pai.

