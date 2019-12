cine humberto mauro mostra a força da produção audiovisual brasileira

Fazer muito com pouco. Este é somente um dos desafios que movem produtores e diretores de cinema no Brasil. Financiados principalmente por recursos públicos, se desdobram não só para dar forma ao que idealizaram quanto para distribuir as obras. Mesmo assim, resistem e persistem, ampliando o catálogo nacional a ponto de tornar difícil, por exemplo, a escolha dos 26 longas para a mostra Cinema Brasileiro em Cartaz, que fecha a programação deste ano do Cine Humberto Mauro. Até 30 de dezembro, os títulos serão exibidos, com entrada franca, no Centro da capital mineira.



“Nosso critério-chave foi a diversidade. Buscamos mostrar que o cinema brasileiro é feito por preto, LGBT, mulher. Por ‘novos’ agentes que ficaram muito tempo excluídos dos meios de produção (audiovisual)”, diz Bruno Hilário, gerente de cinema do Humberto Mauro. “Estamos finalizando o ano celebrando esse cinema que é diverso, conectado com seu público e que tem lutado para ter uma produção recorrente”.



Não por acaso, portanto, 11 dos filmes selecionados são dirigidos por mulheres. A curadoria também privilegiou obras recentes, lançadas em 2018 e 2019, com destaque principalmente para Minas, e tentou dar vez a longas que tiveram pouca oportunidade de exibição no circuito comercial de BH. Ouviu, ainda, pedidos dos próprios frequentadores do Humberto Mauro – 60 mil pessoas só este ano.



Assim, quem for ao espaço terá a chance de assistir de “Baronesa”, de Juliana Antunes – que agora busca recursos para um segundo filme –, a “Temporada”, de André Novais de Oliveira. Mas também poderá conferir “A vida invisível”, com Fernanda Montenegro, e “Bacurau”, com Sônia Braga, ambos premiados no Festival de Cannes.

“Essa mostra prova que o cinema brasileiro tem um vigor estético, criativo, que o chancela. Além disso, gera emprego e renda e movimenta uma cadeia simbólica essencial para a sociedade se enxergar múltipla, debater suas contradições e suas questões mais intrínsecas”, finaliza Bruno.



Os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão. O Cine Humberto Mauro fica à avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. Informações: 3236 7400