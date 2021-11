Silvetty Montilla, Kayete e Suzy Brasil estão ansiosas para matar a saudade do público mineiro. Nesta sexta-feira (12), às 21h, elas subirão ao palco do Cine Theatro Brasil Vallourec para apresentar o espetáculo “As Hilárias”, prometendo animação, irreverência, deboche, beleza e glamour. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro ou pelo site do espaço.

Sílvio Cássio Bernardo, mais conhecido como Silvetty Montilla, é ator de comédia, cantor, compositor, apresentador, repórter, dublador e dançarino brasileiro, considerado um dos maiores artistas da noite LGBT brasileira. Ao longo de mais de vinte anos de carreira, Montilla participou de diversas peças teatrais, além de se apresentar assiduamente nas principais boates gays de São Paulo e de fazer participações em programas de televisão, como o TV Fama, Eliana e o humorístico Toma Lá, Dá Cá.

Kayete Fernandes é uma das apresentadoras mais famosas do rádio Globo. Formada em artes cênicas, há 28 anos se dedica a atuação da personagem Kayete. No rádio, começou no ano de 1995 e hoje concilia a carreira de atriz de teatro, apresentadora de TV e comunicadora dos programas Alô BH, Cassino da Kayete na BH FM. Conhecida pelo bordão: "Não tô boa, não. Tô ótima”.

Suzy Brasil é conhecida como a Drag Queen mais abusaCda do país. Vivida por Marcelo Souza, professor, ator e roteirista de programas do multishow como "Vai que Cola" e "Ferdinando Show", no qual também fazia participação. Suzy também é integrante do programa A VILA onde contracenava com saudoso Paulo Gustavo e com a humorista Katiuscia Canoro. Suzy Brasil é uma carioca super descolada e se apresenta na noite carioca, com números cheios de humor cáustico e irreverência

Serviço:

"As Hilárias" - Silvetty Montilla, Kayete e Suzy Brasil. Nesta sexta, às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315 - Centro). Ingressos: Plateia I - Inteira: R$60 - Meia-entrada: R$30. Plateia II - Inteira: R$60 - Meia-entrada: R$30