Após o sucesso de “Pérolas do Tejo”, no último dia 21, com o ator Carlos Nunes e que contou com dez mil pessoas conectadas ao canal do Cine Theatro Brasil Vallourec no YouTube, o projeto "Live Para Rir" terá sua segunda parte nesta terça-feira (5), às 20h.

A próxima apresentação terá Kayete e Guilherme Oliveira em “Guara-pa-rir”. A exibição será gratuita, novamente pelo YouTube do Cine Theatro, com patrocínio da Unimed-BH.

O espetáculo gira em torno do casal Agnaldo e Cleusa e sua estadia na Praia do Morro, em Guarapari-ES.