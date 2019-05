Em meio ao corre-corre diário da Praça Sete, o Cine Theatro Brasil Vallourec faz um convite especial ao público: desacelerar o ritmo cada vez mais agitado ao parar, ouvir e apreciar um rico repertório musical.



A partir de amanhã, o centro cultural lança o projeto Praça 7 Instrumental, que oferecerá gratuitamente apresentações de músicas no horário de almoço, de 12h às 13h, sempre às quartas-feiras.



Com curadoria do maestro Marcelo Ramos, o projeto leva para o hipercentro da capital música de qualidade, de ritmos variados como erudita, popular, jazz, bossa nova, pop, choro e até rock. Projeto começa com o Quarteto Mineiro de Saxofones.



Outras informações na página do evento em facebook.com/CineTheatroBrasil