Na onda das lives, o Cine Theatro Brasil Vallourec fará a primeira transmissão de um espetáculo teatral nas redes sociais. Então, programe-se: próxima terça, dia 21 de abril, às 20h, a campainha irá soar três vezes e o humorista Carlos Nunes vai apresentar o seu espetáculo Pérolas do Tejo, sucesso de bilheteria. A exibição faz parte do projeto Live pra Rir.

A apresentação contará com a mesma qualidade técnica e respeitando todas as orientações dos órgãos de saúde. A exibição do monólogo contará com um número mínimo de pessoas envolvidas: apenas um técnico de som e luz, um operador de câmera, um de transmissão, um tradutor de libras e o artista, mantendo uma distância mínima de 2 metros entre eles e utilizando equipamentos de proteção individual.

Conforme os organizadores, os esforços serão concentrados em tentar oferecer uma reprodução mais próxima possível da experiência de estar dentro do teatro. A exibição gratuita acontecerá no canal do Cine Theatro Brasil Vallourec no Youtube e contará com tradução em libras, valorizando a inclusão.

O espetáculo

Pérolas do Tejo é uma comédia que narra histórias pessoais, principalmente da família do ator Carlos Nunes, da cidade do Serro, no interior de Minas. Na montagem, o humorista intercala histórias populares, casos e piadas com base em personagens reais, como suas tias Carmelita, Neneca e Piquitita, seu tio Juvenal e seu primo Antônio Júnior. Escrita em parceria com o jornalista Jorge Fernando dos Santos, é um dos trabalhos mais marcantes de Carlos Nunes.

SERVIÇO:

Espetáculo Pérolas do Tejo | Live pra Rir

Data e horário: 21 de abril (terça), às 20 horas

Local: Canal do Cine Theatro Brasil Vallourec no Youtube

Endereço: youtube.com/CineTheatroBrasilVallourec