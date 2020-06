Sucesso nos 50 e 60 nos Estados Unidos, o formato cine drive-in, em que o usuário assiste a filmes em uma área, de dentro do veículo estacionado, passa a ser revivido pela Cineart, com super telas, próximo a Belo Horizonte, no Alphaville, em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH, a partir deste domingo (14). O formato de entretenimento fora de casa, que já chegou a outras cidades brasileiras, promete fazer brilhar os olhos de quem está com saudades da ida ao cinema, mas sem colocar em risco a segurança exigida no momento, diante da pandemia de Covid-19.

Neste domingo (14), e no período entre a próxima quarta-feira e domingo (17 a 21 de junho), duas sessões estão confirmadas: às 17h45, haverá exibição da animação "Pé Pequeno", e às 20h30, do longa "Nasce uma estrela", com Lady Gaga e Bradley Cooper. A programação pode variar a cada semana.

Segundo a empresa, para reforçar as medidas de distanciamento, os ingressos e os combos de pipoca e bebida serão comercializados, antecipadamente e exclusivamente, pelo site e app da Cineart, sem venda no local.

Como funciona

De acordo com a distribuidora mineira, o Cinear Drive-in funciona a céu aberto, com capacidade para 101 carros, distantes 1,5m entre si, e sem vaga marcada. O local de estacionamento é por ordem de chegada. A exibição, segundo a Cineart, ocorre por meio de super telas, que utilizam a mesma tecnologia de cinema, com projetor digital, e o áudio dos filmes é captado por frequência de rádio, de dentro do automóvel.

Em breve, um segundo espaço será inaugurado pela Cineart, dessa vez, no estacionamento da casa de eventos Mix Garden, também em Nova Lima.

Entretenimento seguro

"A Cineart viu no cine drive-in, sucesso nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, e que ganhou força no Brasil nos anos 70, uma oportunidade de trazer ao público um entretenimento fora de casa e com a segurança exigida neste momento. Sabemos que a experiência em assistir a um filme exibido por uma telona é diferenciada", informou Ludmila Simão, responsável pelo setor de marketing da Cineart.

Serviço

O que: Cineart - Cinear Drive-in Alphaville

Onde: avenida Princesa Diana, 55, Lagoa dos Ingleses, Alphaville - Nova Lima

Quando: quarta a domingo, às 17h45 e às 20h30

Quanto: valor único por carro, sendo R$ 60 às quartas; e R$ 80, de quinta a domingo. Vendas pelo app Cineart e pelo site: www.cineart.com.br