Até o dia 21 de dezembro acontece a 8ª edição do Cinecipó - Festival do Filme Insurgente, no Cine Humberto Mauro e no Sesc Palladium. Serão exibidos 12 longas e médias-metragens e 73 curtas - ambas as categorias estão em mostras competitivas. A mostra reúne filmes de diversos países e regiões brasileiras que abordam temáticas diversificadas, como étnicos-raciais, gênero, feministas, ambientalistas, entre outras. Além das exibições, haverá debates com diretores convidados durante o festival, um curso e uma oficina.

No dia 21 de dezembro, no Sesc Palladium, acontecerão sessões especiais para crianças. O festival também conta com duas sessões com acessibilidade para cegos e surdos, nos dias 19 e 21 de dezembro, às 19h, no Sesc Palladium. Toda a programação é gratuita.