O público jovem, entre 16 e 24 anos, é o que mais sente falta do escurinho do cinema, de acordo com pesquisa realizada pelo movimento #JuntosPeloCinema, divulgada nesta quarta-feira (15). Setenta e cinco por cento das pessoas nesta faixa etária colocaram o cinema como prioridade de entretenenimento com a volta às atividades.

O desejo de ir ao cinema ficou, entre os jovens, acima de outras formas de lazer, como passeio ao ar livre, que teve 37,5% dos votos. Para 80% deles, a frequência ao cinema deverá se manter igual ou maior ao que era antes da pandemia.

A pesquisa foi realizada, entre 11 e 22 de maio, de forma online, com mais de 27 mil pessoas no país, por meio da empresa Vibezz. Particparam pessoas nas faixas de 16 a mais de 65 anos, com renda de menos de R$ 800 a R$ 15 mil por mês.

O resultado também mostra que o retorno ao cinema tem uma importância significativa para o público que recebe renda até R$ 2.165,00, por ser considerado uma opção mais econômica em comparação a outros tipos de entretenimento, como shows e teatro.

Para as pessoas que iam ao cinema mais de uma vez por mês, a volta deve acontecer logo no primeiro momento de reabertura das salas, conforme 70% das respostas. Esse público também se diz tranquilo com as medidas de segurança e bem-estar adotadas pelos exibidores.