O cinema brasieiro não pára de ganhar prêmios: desta vez foi em San Sebastian, importante festival realizado na Espanha. Na noite de ontem (28), "Pacificado" ganhou a Concha de Ouro de melhor filme.

Dirigido por Paxton Winters, "Pacificado" faz um retrato pungente sobre as favelas do Rio de Janeiro, mostrando a violência ocorrida após o término dos Jogos Olímpicos, em 2016.

Jornalista, Winters é americano e viveu sete anos no Morro dos Prazeres, registrando imagens dos confrontos entre policiais do Bope e traficanntes.

É a primeira vez que uma produção brasileira ganha o prêmio principal em San Sebastian.

Neste ano, o Brasil também fez bonito no Festival de Cannes, recebendo o Grande Prêmio do Júri com "Bacurau" e prêmio da mostra Un Certain Regard para "A Vida Invisível", e no Festival de Berlim, com "Espero Tua (Re)Volta", que levou o Prêmio da Paz e o Prêmio da Anistia Internacional.