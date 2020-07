Exibidores, distribuidores, produtores e outros intergrantes do cinema brasileiro lançam nesta terça-feira (7) o movimento #JuntosPeloCinema, com o intuito de preparar e implementar a retomada do setor no país. A ideia é buscar ações para manter acesa a magia do cinema eretomar o diálogo entre a experiência da sala de cinema e o público. Eles aguardam o momento de reabertura das salas pelas autoridades, que deverão seguir, num primeiro momento, os protocolos aplicáveis de segurança e bem-estar já determinados ou em elaboração pelos governos locais.

